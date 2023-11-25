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11:55 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

Ключи от новых квартир в Петербурге вручили 22 семьям

Это очень волнительное и счастливое событие для каждого члена семьи, написал в своем telegram-канале вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Он отметил, что 1 752 семьи петербуржцев уже получили отдельное жилье в домах нового строительства. Он добавил, что на очереди еще семь тысяч семей, которые будут обеспечены жильем.

Отметим, ключи и документы на жилье петербуржцы получают как в новостройках, так и в отремонтированном жилом фонде в разных районах Северной столицы.

«МК в Питере» ранее сообщал, что группа ЦДС вручила ключи от новых квартир новоселам ЖК «Город Первых» на полгода раньше заявленного срока.

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