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11:45 (мск), источник: Новая Кубань

Эксперты выяснили, сколько стоит самый дорогой пентхаус в Сочи

Жилплощадь на курорте оценивают в суммы с девятью нулями.

Жилье в Сочи стало уже самым дорогостоящем в России. При этом высоко оцениваются объекты недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках. Квартиры, выставленные на продажу на популярном курорте, зачастую оказываются дороже аналогичных по площади объектов, расположенных в крупных мегаполисах других стран.

В ноябре 2023 года в Сочи продают свыше 22 тысяч квартир на вторичном рынке. При этом основная доля предложений приходится на двухкомнатные квартиры. За самую дорогую «двушку» сейчас просят 280 млн рублей. За эти деньги покупатель получит жилье площадью 106 кв. метров в Хостинском районе.

Чуть меньше придется выложить за однокомнатный апартамент в центре курорта — 265 млн рублей (95 кв. метров).

А самый дорогой объект в сегменте многокомнатных квартир в Сочи обойдется в 1,8 млрд рублей. В рамках такого бюджета предлагают приобрести роскошный пентхаус площадью более 600 кв. метров в Хостинском районе.

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