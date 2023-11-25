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Спецоперация на Украине
12:04 (мск), источник: Ведомости

Министр транспорта сообщил о потере Россией 76 самолетов из-за санкций

Российская авиация потеряла из-за санкций 76 пассажирских самолетов, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Министр сообщил также, что на субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 г. планируют направить 25 млрд руб. В текущем году, по его данным, объем субсидии составит около 60 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в РФ детали для них. В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах.

В апреле 2022 г. Еврокомиссия внесла в черный список воздушной безопасности Евросоюза 20 сертифицированных в России авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победу», «Россию» и Utair. В Росавиации заявили, что включение российских авиакомпаний в черный список Евросоюза не повлияет на безопасность полетов.

Савельев говорил также, что иностранные лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью около $500 млрд. Ранее он заявлял, что российские компании «потеряли» за рубежом 78 самолетов из-за санкций.

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