Министр транспорта сообщил о потере Россией 76 самолетов из-за санкций

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в РФ детали для них. В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах.
В апреле 2022 г. Еврокомиссия внесла в черный список воздушной безопасности Евросоюза 20 сертифицированных в России авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победу», «Россию» и Utair. В Росавиации заявили, что включение российских авиакомпаний в черный список Евросоюза не повлияет на безопасность полетов.
Савельев говорил также, что иностранные лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью около $500 млрд. Ранее он заявлял, что российские компании «потеряли» за рубежом 78 самолетов из-за санкций.