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12:28 (мск), источник: МК.RU Казань

В Татарстане продолжают дорожать яйца, огурцы и помидоры

В Татарстане продолжают дорожать яйца, огурцы и помидоры. Это следует из данных Татарстанстата.

За минувшую неделю огурцы стали дороже на 8,6% и достигли ценника в 116,5 рублей за килограмм. Яйца выросли в цене на 5,6% и стали стоить 94,9 рублей за десяток. Килограмм помидор потребителю сейчас обходятся в 184,6 рублей. Рост составил 4,4%.

Также дороже, чем на прошлой неделе, татарстанцам обходятся яблоки и лук. Они подорожали в среднем на 2%. На 1% стали дороже куриное мясо, сливочное масло, творог, пшено и картофель.

При этом незначительно скинули в цене морковь, сахарный песок и подсолнечное масло.

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