13:24 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Смольный обещал сдать станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» в 2024-м
Однако при этом стоимость строительства новых станций метро увеличилась с 60 миллиардов рублей до 76.
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Петербургские власти прокомментировали появившуюся ранее информацию об изменениях в финансировании строительства станций шестой («коричневой», Красносельско-Калининской) линии «Путиловская» и «Юго-Западная» (проектное название — «Казаковская»).
Напомним, в проекте нового постановления о пообъектном распределении средств внутри городской адресной инвестиционной программы говорится, что из 35 миллиардов рублей, направленных на строительство «Путиловской» и «Юго-Западной», 8 вписаны в 2024 год, а остальные 27 — на 2025-й. А общая стоимость строительства метро, по сообщению пресс-службы Смольного, увеличилась с 60 миллиардов до 76.
«Произошло не перераспределение, а увеличение объема финансирования в связи с удорожанием объекта после выхода проекта из ФАУ “Главгосэкспертиза”. Увеличенная сумма заложена на 2025 год», — сообщили в «Метрострое Северной столицы». В ведомстве добавили, что окончание строительства «Путиловской» и «Юго-Западной» намечено на конец 2024 года, «но в связи с особенностями процедуры приема объектов в эксплуатацию оплата работ подрядчика (АО “Метрострой Северной столицы”) будет производиться в начале 2025 года на основании заложенных лимитов финансирования».
Судя по объяснениям КРТИ, строительство станций сильно подорожало — в 2024 году власти хотят оставить лишь малую часть из заложенных на них 35 миллиардов, а почти 80% денег уйдёт на 2025-й. Новые вводные Адресной инвестиционной программы Смольный изложил в проекте постановления.
Ранее городские власти называли строительство коричневой ветки метрополитена приоритетным направлением для развития подземки. Однако бюджетная комиссия недавно отвергла предложение о выделении для неё дополнительного финансирования.
При этом ранее в Петербурге выдали задание на подготовку проектов планировки и межевания территории для строительства двух северных участков метрополитена, в том числе — кольцевой линии. Её планируют ввести в 2045 году.