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Спецоперация на Украине
14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

До конца 2023 года в Крыму запустят движение по Николаевской развязке

Контроль качества выполнения работ лежит на ГУП РК «Крымавтодор».

До конца 2023 года в Крыму запустят движение по Николаевской развязке. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, также будет проработан вопрос по асфальтированию сельских дорог.

— Необходимо отладить систему гарантийного обслуживания и устранения разрушений дорожного полотна, — отметил он и добавил, что все обнаруженные дефекты будет справлять подрядчик в течение недели.

По словам Аксенова, для исполнителей работ будут предъявлены определенные условия. Компании, которые не выполнят гарантийные обязательства, больше не будут допускаться к работе в пределах целого полуострова. Контроль качества выполнения работ и своевременное выявление проблем в состоянии дорожного покрытия лежит на ГУП РК «Крымавтодор» и главах администраций муниципалитетов.

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