14:55 (мск), источник: Комсомольская правда
До конца 2023 года в Крыму запустят движение по Николаевской развязке
Контроль качества выполнения работ лежит на ГУП РК «Крымавтодор».
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До конца 2023 года в Крыму запустят движение по Николаевской развязке. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, также будет проработан вопрос по асфальтированию сельских дорог.
— Необходимо отладить систему гарантийного обслуживания и устранения разрушений дорожного полотна, — отметил он и добавил, что все обнаруженные дефекты будет справлять подрядчик в течение недели.
По словам Аксенова, для исполнителей работ будут предъявлены определенные условия. Компании, которые не выполнят гарантийные обязательства, больше не будут допускаться к работе в пределах целого полуострова. Контроль качества выполнения работ и своевременное выявление проблем в состоянии дорожного покрытия лежит на ГУП РК «Крымавтодор» и главах администраций муниципалитетов.