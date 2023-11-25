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18:07 (мск), источник: Калининград.Ru

«Прогулочные суда и гостиницы на воде»: по маршруту до Куршского залива хотят пустить чартерный флот

Перед запуском проекта необходимо обустроить причальную инфраструктуру.

Источник: Калининград.Ru

По маршруту из Калининградского в Куршский залив планируют пустить чартерный флот. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в прямом эфире, организованном Центром управления регионом.

По его словам, власти уже занимаются проектом «От залива до залива» — запуском водного маршрута Е70 на территории Калининградской области. Он включает обустройство причальной инфраструктуры. На 90% работы выполнят за счёт частных средств, остальное — по программе организации мест массового отдыха.

Вторая часть проекта — чартерный флот. Это чисто бизнес-история. Вопрос только в том, что сейчас целый ряд предпринимателей, которые заинтересованы в этом проекте, ищут возможности, где купить этот чартерный флот. Это прогулочные суда и суда, которые можно использовать в качестве гостиничных номеров для проживания и путешествия, например, в течение семи дней и шести ночей по водным путям Калининградской области, — сказал Ермак.

Ранее министр говорил, что на маршруте до Куршского залива путешественники смогут швартоваться у Музея Мирового океана или у Рыбной деревни в Калининграде, в районе Тапиау в Гвардейске и в Полесске. Прогулки будут предполагать выход в город, поездки на велосипедах и осмотр достопримечательностей. Для обустройства причальной инфраструктуры предлагали использовать дебаркадеры, как в Санкт-Петербурге.

Одной из главных точек притяжения планировали сделать восстановленный замок Тапиау. Сейчас инвестор занимается строительством причальной инфраструктуры. Летом 2024 года хотят запустить речной трамвай до Калининграда.

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