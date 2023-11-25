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17:10 (мск), источник: ЕАН

Свердловский губернатор представил в Москве проект, который поможет победить дефицит врачей

Сегодня в День Свердловской области на международной выставке-форуме «Россия» глава региона Евгений Куйвашев презентовал проект инновационного медкластера «Академический». Он расположится на территории Академического — самого молодого района Екатеринбурга и станет ядром нового наукограда.

Источник: Информационный портал Свердловской области

«Это стратегически важный для региона проект, уникальность которого — в создании инновационного медицинского кластера полного цикла. На его территории будут сконцентрированы ключевые медучреждения и организации региона, что позволит обеспечить тесную связь образования и практики, науки и производства. Будет проложен во всех смыслах наиболее короткий маршрут от подготовки кадров до оказания высокотехнологичной медицинской помощи, от научной идеи до её реализации и внедрения в клиническую практику», — приводит слова губернатора информпортал Свердловской области.

Формирование медкластера позволит комплексно решить ряд задач:

— увеличить до десяти тысяч число студентов-медиков и тем самым внести ощутимый вклад в решение кадровой проблемы в медицине;

— вывести Свердловскую область на новый уровень в сфере разработки востребованных лекарственных препаратов и медоборудования.

— дать импульс в развитии системы оказания высокотехнологичной медпомощи и клинической базы.

По словам Евгения Куйвашева, сейчас ведётся подготовка к строительству Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества и Уральского государственного медуниверситета с комплексом учебных корпусов и общежитий. Выделен земельный участок для возведения роддома, определены источники финансирования, подготовлено техзадание для проектирования комплекса. Разработаны проекты общежитий и медико-техническое задание для проектирования клиники медицинского университета. Следующим этапом станет создание технопарка.

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