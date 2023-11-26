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07:28 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на воскресенье 26 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 26 ноября 2023, воскресенье.

ЦБ: $ 88.8133   +0.69 € 96.9187   +0.69 ММВБ: $ 88.6000   +0.20 € 97.0675   +0.50
Источник: Комсомольская правда

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 26 ноября 2023, воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,0805 рубля, 1 евро — 3,3645 BYN, 100 российских рублей — 3,4971 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 24 ноября, и субботу, 25 ноября, были такими же. А вот в четверг, 23 ноября, курсы Нацбанка установили на следующем уровне: 1 доллар США равен 3,0785 рубля, 1 евро — 3,3560 BYN, 100 российских рублей — 3,4925 белорусского рубля.

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