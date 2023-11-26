В Крыму замедлился рост цен на фрукты, бензин, но подорожал проезд и аренда жилья

На такое снижение повлияли расширение предложения отдельных товаров. Также в изменении цен на фрукты и цитрусовые отразился статистический эффект сравнительной базы.
Замедлился рост цен на капусту, свеклу и морковь, а картофель и вовсе несколько подешевел в годовом выражении. Это объясняется хорошим урожаем, благодаря которому на крымских рынках появилось больше овощей «борщевого набора».
Также статистический эффект сравнительной базы прошлого года привел к замедлению роста цен на бананы и апельсины. В октябре прошлого года они заметно подорожали из-за усложнения логистических цепочек. В этом году цены на эти продукты в октябре по сравнению с сентябрем практически не изменились.
В регионе замедлился рост цен на бензин и дизель. Это стало возможным благодаря договоренности на региональном уровне с крупнейшими АЗС республики о снижении розничных цен. Кроме того, из-за временного ограничения экспорта топлива, расширилось его предложение на внутреннем рынке.
В то же время увеличились годовые темпы прироста цен на проезд в междугородних автобусах — перевозчики стали больше тратить на импортные запчасти. А из-за высокого спроса ускорился рост цен на аренду квартир.