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12:34 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму замедлился рост цен на фрукты, бензин, но подорожал проезд и аренда жилья

В Республике Крым впервые за полгода сменилась динамика годовой инфляции: в октябре 2023 года она замедлилась до 7,5% после 7,9% в сентябре, сообщает пресс-служба Банка России.

Источник: МК.RU Крым

На такое снижение повлияли расширение предложения отдельных товаров. Также в изменении цен на фрукты и цитрусовые отразился статистический эффект сравнительной базы.

Замедлился рост цен на капусту, свеклу и морковь, а картофель и вовсе несколько подешевел в годовом выражении. Это объясняется хорошим урожаем, благодаря которому на крымских рынках появилось больше овощей «борщевого набора».

Также статистический эффект сравнительной базы прошлого года привел к замедлению роста цен на бананы и апельсины. В октябре прошлого года они заметно подорожали из-за усложнения логистических цепочек. В этом году цены на эти продукты в октябре по сравнению с сентябрем практически не изменились.

В регионе замедлился рост цен на бензин и дизель. Это стало возможным благодаря договоренности на региональном уровне с крупнейшими АЗС республики о снижении розничных цен. Кроме того, из-за временного ограничения экспорта топлива, расширилось его предложение на внутреннем рынке.

В то же время увеличились годовые темпы прироста цен на проезд в междугородних автобусах — перевозчики стали больше тратить на импортные запчасти. А из-за высокого спроса ускорился рост цен на аренду квартир.

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