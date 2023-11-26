15:55 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Арабская компания готова инвестировать в проекты в Узбекистане
Перспективные инвестиционные проекты с представителями крупных компаний Саудовской Аравии обсудил министр инвестиций республики.
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ТАШКЕНТ. 26 ноя — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с руководителями крупных компаний Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Мининвестиций.
В ходе встречи стороны обсудили возможности наращивания инвестиционного партнерства и перспективы реализации совместных проектов.
В рамках мероприятия также прошли переговоры в форматах «B2B» и «G2B», на которых представители правительств и бизнеса двух стран обговорили конкретные проекты и аспекты их реализации.