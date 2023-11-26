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12:16 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Сквозь метели, сугробы и сильный ветер — на ярмарку: Где в Кишиневе, в воскресенье, 26 ноября, можно будет купить что-то вкусненькое и поддержать молдавского производителя

Цель ярмарок — облегчить потребителю доступ к молдавской продукции, а также поддержать отечественного производителя.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 26 ноября, в Кишиневе ярмарки с отечественной продукцией можно посетить по указанным ниже адресам.

Буюканы:

В парке «Алунелул» по ул. Каля Ешилор, 11/4 — ярмарка местных производителей «Cămara Fest». Ярмарка народных мастеров пройдёт на бульваре Штефана чел Маре, 103 (у кинотеатра «Патрия»).

Центр:

Ярмарка производителей фруктов и овощей — ул. Измаил, 94, угол с ул. Д. Кантемира.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, и ул. Каля Орхеюлуй, 109/2 состоится ярмарка-продажа фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

На территории рынка по ул. Кэрбунарь, 9 — тематическая ярмарка «Бутояш», организованная МП «Центральный рынок».

Одевайтесь потеплее! Напомним, что на Молдову надвигается метель: синоптики объявили «желтый код» в связи со снегопадами. Ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15−20 м/с, осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, единичные сильные (15−25 л/м2). Кроме того, образуются отдельные отложения мокрого снега.

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