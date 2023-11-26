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12:24 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске остро не хватает 350 человек рабочих специальностей

Речь идёт о водителях, механизаторах и рабочих служб благоустройства.

Администрация Омска сообщает, что в городе остро не хватает около 350 водителей, механизаторов и рабочих служб благоустройства.

Первый зам мэра Евгений Фомин поставил подчинённым задачу — нанимать больше людей, ориентироваться на изменчивый прогноз погоды и заранее определять маршруты выхода техники.

«Больше использовать противоголёдные реагенты на таких загруженных магистралях, как улицы 70 лет Октября, Интернациональная, Красный Путь, Конева, пр. Карла Маркса и других. Обрабатывать песком заездные карманы, остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам. Владельцы теплых остановочных комплексов, нестационарных торговых объектов должны наводить порядок возле своих объектов. Это же касается и хозяйствующих субъектов, магазинов, автомастерских и др.», — говорит Евгений Фомин.

Запас реагентов на зиму составляет более 50 000 тонн песка и соли.

Во время загрузки произошла ошибка.
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