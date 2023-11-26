Утверждена квота беспошлинного ввоза казахстанской говядины в страны ЕАЭС

Казахстан поступательно расширяет перечень товаров, закупаемых в рамках госзакупок государств-членов ЕАЭС. Добавлена еще одна позиция — одежда и принадлежности, в том числе перчатки, рукавицы из резины. Напомним, что в текущем году был обеспечен доступ отечественных бизнесменов к госзакупкам других государств-членов ЕАЭС по 63 видам товаров. Кроме того, на 1 год продлена возможность использовать сертификат СТ-1 по 276 товарным позициям, где не предусмотрены единые условия производственных и технологических операций.
Внесены изменения в единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территориях государств-членов ЕАЭС. В частности, скорректирован ряд терминов, определены формы ветсертификатов, условия ввоза и перемещения ветеринарных, лекарственных, диагностических, дезинфицирующих и других средств, а также кормовых добавок. Дополнены и нормы в части организации проведения лабораторных испытаний при ветконтроле.
Совет ЕЭК утвердил квоты беспошлинного ввоза говядины в страны ЕАЭС на 2024 год. Учитывая, что собственное производство данного вида мяса в Казахстане практически полностью покрывает внутреннюю потребность, размер квоты для нашей страны определен одним из минимальных — 5 тыс. тонн (Россия — до 100 тыс. тонн, Армения — до 8,5 тыс. тонн, Беларусь — до 7,5 тыс. тонн, Кыргызстан — до 3,5 тыс. тонн). Дополнительные объемы импортной говядины будут направлены на переработку. Ожидается, что данная мера позволит удешевить стоимость колбас и другой мясной продукции в стране.
На два года (по 31 декабря 2025 года) продлен беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС. Это будет способствовать дальнейшему развитию рынка электромобилей, развитию зарядной инфраструктуры и улучшению экологической обстановки в крупных городах.
Согласован проект распоряжения Высшего Евразийского экономического совета о подготовке в следующем году дорожной карты по реализации Декларации «Евразийский экономический путь», которую также планируется утвердить Высшим советом в конце декабря т.г. Проект одобрен главами правительств государств-членов ЕАЭС в октябре текущего года в Бишкеке. Данный документ, в числе прочего, декларирует дальнейшее развитие сферы технического регулирования и стандартизации в рамках права ЕАЭС, нацеленного на стремление производить безопасную и конкурентоспособную продукцию. Формулировка не предполагает унификацию либо гармонизацию стандартов и передачу вопросов качества на наднациональный уровень, поскольку одним из основных принципов технического регулирования в Договоре о ЕАЭС прямо закреплен принцип добровольности их применения.
На ноябрьском Совете ЕЭК также утверждена новая редакция правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования при торговле с третьими странами. Изменения дают возможность странам, готовым к переходу на электронный документооборот в автоматизированном режиме, выдавать лицензии автоматически.
Следующее заседание Совета ЕЭК состоится 12 декабря, в режиме онлайн. Оно станет завершающим в 2023 году.