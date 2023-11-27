Предприниматели, которые обновляют свои фонды, получат льготы на прибыль

Согласно документу, для компаний, которые обновляют свои фонды — машины и оборудование, может быть уменьшен налог на прибыль. Они смогут возместить до 90% от суммы понесенных затрат. Ставка налога на прибыль, обязательная к зачислению в бюджет региона, составит 5%. Воспользоваться такой льготой могут производители лекарственных средств, а также компании, связанные с деятельностью пассажирского водного транспорта, созданием судов, представители оборонно-промышленного комплекса (субъекты МСП) и участники промышленных кластеров.
«Вопрос модернизации — один из важнейших в промышленном секторе Иркутской области. Правительство создает условия для организации этой работы. Так, для поддержки приоритетных отраслей работает Фонд развития промышленности, который предоставляет льготные займы под обновление оборудования, а также реализует компенсационные программы. Эти меры поддержки себя зарекомендовали как эффективные, и мы продолжаем искать новые подходы, в том числе с помощью налоговых льгот», — пояснил Игорь Кобзев.
В Иркутской области также внесены изменения в закон «О налоге на имущество организаций». Документ предусматривает льготы для инвесторов, которые заключат с Правительством региона инвестиционное соглашение и выполнят взятые на себя обязательства по приросту налогооблагаемой базы и вводу основных фондов. Аналогичные условия сейчас установлены для участников региональных инвестиционных проектов, отмечает пресс-служба регионального правительства. Также на два года увеличили предельный срок представления налоговых льгот при строительстве жилых домов и социальной инфраструктуры участниками региональных инвестиционных проектов.