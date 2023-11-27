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07:20 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Мэрия Уфы сообщила о вакансиях с наиболее высоким уровнем зарплаты

Администрация Уфы опубликовала топ работодателей, которые готовы предложить сотрудникам наиболее высокую зарплату. Так, от 80 до 180 тысяч рублей готовы платить водителю автомобиля.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Зарплату от 80 до 160 тысяч предлагают монтажнику окон. В вакансии фрезеровщика уровень заработной платы указан в диапазоне от 60 до 120 тысяч, мастеру строительных и монтажных работ готовы платить 50—100 тысяч рублей. Слесарю-ремонтнику предлагают от 70 тысяч рублей, а электросварщику ручной сварки от 50 до 97 тысяч рублей. Контактная информация работодателей указана на сайте мэрии.

Среди компаний, которые предлагают наибольшее число вакансий, администрация Уфы выделила три организации. Так, «Торгмастер» ищет 407 работников. В МУП УИТ требуется 281 сотрудник, а в «Региональную сеть предприятий питания» — 210 работников. Всего в Уфе насчитывается более 21 тысячи свободных вакансий.

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