Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога

Официальный старт строительства в режиме телемоста был дан премьер-министром РК Алиханом Смаиловым. В рамках данного проекта будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую госграницу.
С начала года объем перевозок между странами составил 25,8 млн тонн. Межгосударственная стыковая станция «Сарыагаш» сейчас работает на пределе пропускных возможностей.
Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш — Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию «Сарыагаш» и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом. Помимо этого, проект послужит толчком к развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог Казахстана.
Он также отметил, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируется на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.
Проект разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут — Мактаарал — государственная граница Узбекистана с выходом на станцию «Сырдарья».
Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай — государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Всего будет построено 152 километров железнодорожного полотна. Для проекта планируется закупить 19,7 тыс тонн рельс, а также 280 тыс комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений.
Благодаря строительству новой ж/д магистрали будет создано 3400 рабочих мест. Доля казахстанского содержания в проекте составит 85%.
Заместитель председателя правления АО «НК “ҚТЖ” Канат Альмагамбетов заметил, что линия Дарбаза — Мактаарал соединит два отдаленных района Туркестанской области — Мактааральский и Жетысайский — с остальной частью Казахстана.