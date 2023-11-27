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07:54 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога

Сейчас реализуется крупный инфраструктурный проект, который направлен на развитие транспортно-транзитного потенциала республики. Строительство железнодорожной линии Дарабаза — Мактаарал протяженностью 152 километра запущено в Туркестанской области, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: primeminister.kz

Официальный старт строительства в режиме телемоста был дан премьер-министром РК Алиханом Смаиловым. В рамках данного проекта будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую госграницу.

С начала года объем перевозок между странами составил 25,8 млн тонн. Межгосударственная стыковая станция «Сарыагаш» сейчас работает на пределе пропускных возможностей.

Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш — Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию «Сарыагаш» и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом. Помимо этого, проект послужит толчком к развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог Казахстана.

«Железные дороги являются стальными артериями, обеспечивающими развитие экономической и социальной сфер нашего государства. В прошлом году был перевезен максимальный за 30 лет независимости Казахстана объем грузов, который составил свыше 245 млрд тонно-километров. Высокие темпы сохраняются и в текущем году».

сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируется на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.

Проект разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут — Мактаарал — государственная граница Узбекистана с выходом на станцию «Сырдарья».
Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай — государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Всего будет построено 152 километров железнодорожного полотна. Для проекта планируется закупить 19,7 тыс тонн рельс, а также 280 тыс комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений.
Благодаря строительству новой ж/д магистрали будет создано 3400 рабочих мест. Доля казахстанского содержания в проекте составит 85%.

Заместитель председателя правления АО «НК “ҚТЖ” Канат Альмагамбетов заметил, что линия Дарбаза — Мактаарал соединит два отдаленных района Туркестанской области — Мактааральский и Жетысайский — с остальной частью Казахстана.

«Будет построено 9 станций. Железная дорога даст прямой выход грузов с Казахстана в эти районы и с данных районов в Казахстан. Потому что сейчас они вынуждены проходить границу с Узбекистаном. Это сказывается на развитии районов. После строительства они получат новый серьезный импульс».

сказал он.
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