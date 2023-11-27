09:30 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре каждая вторая компания планирует повышение зарплат
На повышение заработка в 2024 году рассчитывают 55% работающих горожан.
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Сервис SuperJob выяснил, как часто компании Самары повышают заработную плату своим сотрудникам и планируют ли это делать в 2024 году. Так, 8 из 10 работодателей пересматривали зарплаты в 2023-м, а каждая вторая компания планирует повышение в ближайшее время.
На повышение заработка в следующем году рассчитывают 55% работающих горожан. При этом отмечается закономерность: чем моложе самарцы, тем больше они ждут пересмотра зарплат. Также на повышение чаще других надеются сотрудники, которые зарабатывают больше.
В опросе 49% представителей компаний утверждали, что работодатели уже повышали или индексировали зарплаты в последние полгода. А в 32% организации оклады пересматривали от полугода до года назад.
По данным сервиса, каждый второй работодатель поделился планами, что их компания хочет провести процедуру пересмотра окладов в ближайшее время.