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09:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре каждая вторая компания планирует повышение зарплат

На повышение заработка в 2024 году рассчитывают 55% работающих горожан.

Источник: Комсомольская правда

Сервис SuperJob выяснил, как часто компании Самары повышают заработную плату своим сотрудникам и планируют ли это делать в 2024 году. Так, 8 из 10 работодателей пересматривали зарплаты в 2023-м, а каждая вторая компания планирует повышение в ближайшее время.

На повышение заработка в следующем году рассчитывают 55% работающих горожан. При этом отмечается закономерность: чем моложе самарцы, тем больше они ждут пересмотра зарплат. Также на повышение чаще других надеются сотрудники, которые зарабатывают больше.

В опросе 49% представителей компаний утверждали, что работодатели уже повышали или индексировали зарплаты в последние полгода. А в 32% организации оклады пересматривали от полугода до года назад.

По данным сервиса, каждый второй работодатель поделился планами, что их компания хочет провести процедуру пересмотра окладов в ближайшее время.

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