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08:26 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В ряде регионов Узбекистана установили единые тарифы оплаты за сбор и вывоз мусора

Предварительно рабочий орган провел анализ основных факторов, влияющих на оплату тарифов за прошедший период, включая стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей для автотранспорта, а также коммунальных услуг.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях установлены единые тарифы оплаты за оказываемые услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, сообщает Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.

Вопросы регулирования единых тарифов оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов обсудили на очередных заседаниях Кенгашей народных депутатов данных регионов.

Рабочим органом по пересмотру единых тарифов оплаты назначили Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.

Рабочий орган проанализировал основные факторы, непосредственно влияющие на оплату тарифов за прошедший период, в частности, стоимость горюче-смазочных материалов и запасных частей для автотранспорта, а также коммунальных услуг.

При увеличившейся в 1,5 раза заработной плате рост цен составил:

  • электроэнергия, питьевая вода и услуги водоотведения — в 2 раза;
  • сжатый природный газ — в 4 раза;
  • бензин — в 1,5 раза;
  • дизельное топливо — в 2 раза.

При этом утвержденные тарифы оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не пересматривались в течение последних 2−4 лет. В результате это негативно сказалось на финансовом положении сантехнических предприятий, резко снизив их рентабельность к концу 2022 года.

Исходя из этого, согласно заключению главных управлений экономики и финансов четырех регионов и решению областных Кенгашей народных депутатов размер выплат в месяц составит:

  • В 22 городах и районах Ташкентской области — 4 400 сумов для физических лиц и 61 000 (68 320 с учетом НДС) сумов для юридических лиц;
  • В Самарканде и Самаркандском районе — 5 000 сумов для физических лиц и 90 000 сумов (с учетом НДС) для юридических лиц, а в других районах области — 4 129 сумов в месяц для физических лиц и 59 693 сумов (с учетом НДС) для юридических лиц;
  • В городах Ферганской области — 5 000 сумов для физических лиц и 48 000 (53 760 с учетом НДС) сумов для юридических лиц, в районах области — 4 000 сумов для физических лиц и 48 000 (53 760 с учетом НДС) сумов для юридических лиц.;
  • В 16 городах и районах Андижанской области — 3 500 сумов для физических лиц, для юридических лиц — 47 500 сумов (с учетом НДС).

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