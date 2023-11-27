В ряде регионов Узбекистана установили единые тарифы оплаты за сбор и вывоз мусора

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях установлены единые тарифы оплаты за оказываемые услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, сообщает Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.
Вопросы регулирования единых тарифов оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов обсудили на очередных заседаниях Кенгашей народных депутатов данных регионов.
Рабочим органом по пересмотру единых тарифов оплаты назначили Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.
Рабочий орган проанализировал основные факторы, непосредственно влияющие на оплату тарифов за прошедший период, в частности, стоимость горюче-смазочных материалов и запасных частей для автотранспорта, а также коммунальных услуг.
При увеличившейся в 1,5 раза заработной плате рост цен составил:
При этом утвержденные тарифы оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не пересматривались в течение последних 2−4 лет. В результате это негативно сказалось на финансовом положении сантехнических предприятий, резко снизив их рентабельность к концу 2022 года.
Исходя из этого, согласно заключению главных управлений экономики и финансов четырех регионов и решению областных Кенгашей народных депутатов размер выплат в месяц составит: