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08:35 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Ташкентцы пожаловались на работу ресторана Yalpiz. Как ни странно, чиновники его закрыли

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жители Яккасарайского района столицы пожаловались на ресторан Yalpiz, расположенный на первом этаже многоквартирного дома по улице Шота Руставели. Деятельность данного общепита причиняла ряд неудобств местным жителям, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Так, например, в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома, была организована кухня, на крыше которой были установлены внешние блоки вытяжек, кондиционеров, а также теплового оборудования для приготовления горячих блюд, в том числе, мангала. Для розжига мангала использовался каменный уголь, который пожароопасен для многоквартирного дома.

Запах жареной еды, а также звуки ее приготовления, доносящиеся из дымоходов, расположенных непосредственно вблизи окон жильцов, доставлял им большой дискомфорт. Кроме того, работники ресторана выбрасывали различные пищевые отходы во дворе, тем самым превращая его в грязное и зловонное место.

«Данная ситуация была взята на контроль городского хокимията. При содействии городского управления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья были проведены соответствующие изучения и проверка деятельности точки общественного питания».

отметили в столичном хокимияте.

В результате 25 ноября выяснилось, что руководством ресторана действительно был допущен ряд недостатков в работе, ему поручили устранить их в установленные сроки. Помимо прочего, было поручено перенести оборудование, находящееся во дворе дома № 59 по улице Шота Руставели, в другое, не причиняющее неудобств жильцам, место. Деятельность ресторана была прекращена до устранения недостатков.

«Пользуясь случаем, мы просим предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Ташкенте, добросовестно пользоваться созданными условиями и возможностями, соблюдать требования законодательства в своей работе, стараться не причинять вреда и неудобств населению своей деятельностью. Если у вас в настоящее время имеются подобные недостатки и отклонения в деятельности, рекомендуем устранить их вовремя и самостоятельно, а не после проверки».

подчеркнули чиновники.
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