Ташкентцы пожаловались на работу ресторана Yalpiz. Как ни странно, чиновники его закрыли

Так, например, в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома, была организована кухня, на крыше которой были установлены внешние блоки вытяжек, кондиционеров, а также теплового оборудования для приготовления горячих блюд, в том числе, мангала. Для розжига мангала использовался каменный уголь, который пожароопасен для многоквартирного дома.
Запах жареной еды, а также звуки ее приготовления, доносящиеся из дымоходов, расположенных непосредственно вблизи окон жильцов, доставлял им большой дискомфорт. Кроме того, работники ресторана выбрасывали различные пищевые отходы во дворе, тем самым превращая его в грязное и зловонное место.
В результате 25 ноября выяснилось, что руководством ресторана действительно был допущен ряд недостатков в работе, ему поручили устранить их в установленные сроки. Помимо прочего, было поручено перенести оборудование, находящееся во дворе дома № 59 по улице Шота Руставели, в другое, не причиняющее неудобств жильцам, место. Деятельность ресторана была прекращена до устранения недостатков.