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09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Самары одобрили строительство дома с недостатком парковок в пер. Водников

Горожане поддержали проект строительства малоэтажного дома в Советском районе Самары.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары одобрили строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки в Советском районе областного центра. Соответствующее заключение по результатам общественных обсуждений размещено на сайте городской администрации.

Речь идет о возведении домов в переулке Водников, 22. Там планируется застроить участок площадью 647 квадратных метров. Однако проект предусматривает только одно паркоместо сразу на две квартиры.

Несмотря на недостаточное количество парковочных мест, за застройку проголосовали 11 человек. А вот против никто из горожан не выступил.

Судя по выраженным мнениям самарцев, новое малоэтажное жилье будет лучше старинных зданий в Советском районе. Также участники отметили, что маленькое количество паркомест не является проблемой, так как дом будет небольшим, а машины есть не в каждой семье.

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