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09:53 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Эксперты ЕАБР назвали основной драйвер роста ВВП Беларуси

Белорусская экономика в прошлом году сработал в минус, но в 2023-м удалось переломить эту негативную тенденцию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Позитивную динамику ВВП в Беларуси поддерживает рост внутреннего спроса, отмечают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.

Эксперты обратили внимание, что розничный товарооборот вырос на 15,4% (в годовом выражении). Для сравнения: в сентябре этот показатель был 12,2%, то есть потребительский спрос в стране набирает обороты.

При этом положительная динамика инвестиций немного замедлилась: в октябре их годовой рост был 15,4%, а в сентябре — 22%.

Также увеличивающийся спрос подстегнул инфляцию, которая долгая время сбавляла темпы, и в сентябре составляла 2% (годовой уровень), а в октябре — 3,7%.

Тем не менее, ВВП в Беларуси не просто растет. В октябре досрочно выполнен годовой план по этому показателю. То есть экономика за десять месяцев выросла на 3,8%.

«Промышленность по-прежнему является одним из основных драйверов роста (прирост на 8% год к году в январе-октябре после 8,1% в январе-сентябре)», — отметили эксперты ЕАБР.

Ранее Всемирный банк также позитивно оценил экономическую ситуацию в Беларуси. Эксперты этой организации повысили прогноз по ВВП страны. Ранее аналитики считали, что динамика будет незначительной (плюс 0,6% за год), но недавно пересмотрели прогноз в сторону 3%.

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