10:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Жительница Воронежа решила проблему записи в поликлинику через платформу обратной связи
После обращения вопрос девушки рассмотрели на следующий день.
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Жительница Воронежа обратилась через платформу обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» к специалистам поликлиники № 4. Девушка рассказала, что заранее записалась на прием к терапевту в данное учреждение через «Госуслуги» и пришла вовремя, но на прием не попала.
После жалобы жительницы города через платформу уже на следующий день ее вопрос рассмотрели и информацию передали заместителю главного врача. В результате проблему незамедлительно решили, а девушка поблагодарила специалистов за оперативность. Об этом сообщили на портале «Объясняем. Воронежская область» в четверг, 23 ноября.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что воронежцы могут внести свои предложения по улучшению качества жизни в регионе с помощью ПОС. Ресурс принимает обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов.
Кроме того, на платформе можно поучаствовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Рассказать о своей проблеме через ПОС на «Госуслугах» стало еще проще.
Теперь в сообществах государственных учреждений в сети «ВКонтакте» появились специальные виджеты — «Сообщить о проблеме», «Высказать мнение» и прочие. Достаточно нажать на соответствующий виджет и заполнить предлагающуюся форму.