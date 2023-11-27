10:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Санкт-Петербургская биржа подала на банкротство
Суд зарегистрировал дело банкротстве СПБ Биржи.
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Петербургская биржа вскоре может стать банкротом. Соответствующее судебное дело появилось в сервисе «Электронное правосудие». Вскоре оно будет рассмотрено в первой инстанции. Известно, что дело зарегистрировали 24 ноября 2023 года.
— Должником выступает ПАО «СПб Биржа». Зарегистрировано дело о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан, — говорится в официальном источнике.
На данный момент, бумаги Петербургской биржи падают почти на 10 процентов из-за информации о банкротстве.
Однако в организации отрицают тот факт, что биржа подала на банкротство. Об этом изданию РБК заявили представители торговой площадки. Они объяснили, что СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, так что о банкротстве речи не идет.
Судя по опубликованным данным, Биржа сдала отчетность лишь в 2017 году, а дальше — не публиковала. Тогда чистая прибыль составила 232 миллиона рублей.
2 ноября 2023 года Биржа сообщила о 15 миллиардах чистых активов.
На данный момент, СПБ Биржа прекратила свою работу. Временно это или навсегда — пока не известно.