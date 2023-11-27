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11:06 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Доллар подорожал на старте торгов после выходных

Белорусский рубль сдал позиции в начале очередной рабочей недели по отношению к американской валюте.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Китайский юань, доллар и российский рубль стали дороже в начале торгов в понедельник, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.

Тенденция на подорожания иностранной валюты продолжилась в начале очередной рабочей недели.

По информации биржи на 10:40, наибольший рост продемонстрировала китайская валюта, она после выходных выросла сразу на 0,21%. За 10 «китайцев» установлена цена в 4,33 белорусских рубля.

А вот доллар стал дороже на 0,05%, за одного «Вашингтона» на бирже просят 3,1 белорусский рубль.

Российская валюта укрепилась лишь на 0,02%, за 100 единиц покупателю придется отдать 3,49 белорусских рубля.

Европейская валюта пока не торговалась.

Утром в понедельник курс валют изменился в банках и обменниках. Российскую валюту банки покупают по 3,46 белорусских рубля, продают по 3,52. Евро можно сдать в обменники по 3,35 белорусских рубля, а вот цена на приобретения в банках выше — в среднем 3,40 белорусских рубля. Что касается американской валюты, то она в среднем реализуется обменниками за 3,13 белорусских рубля, приобретают доллары за 3,08.

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