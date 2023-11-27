11:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Лайнеры SJ-100 авиазавода в Комсомольске перевезли уже 40 миллионов пассажиров
Пассажиропоток на «Суперджетах» вырос в 2,6 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом.
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Компания «Яковлев» провела в Санкт-Петербурге форум эксплуатантов оборудования собираемых в Комсомольске-на-Амуре самолетов Superjet-100. На мероприятии обсудили вопросы поддержания летной годности и импортозамещения агрегатов машины. В этот раз основной темой симпозиума стало преодоление последствий беспрецедентных санкций, введенных в отношении всей авиационной отрасли России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Представители ПАО «Яковлев» и производители оборудования выступили с докладами о локализации и освоении ремонта иностранных комплектующих изделий, а также рассказали о разработке новых отечественных компонентов взамен импортных. На сегодняшний день в стране освоили техобслуживание 178 компонентов самолета Superjet-100, еще 226 компонентов планируется заменить российскими аналогами, которые создаются по проекту импортозамещенной версии воздушного судна.
— Такие мероприятия нужны нам, чтобы поддерживать тесное взаимодействие авиапредприятий, которое стало залогом бесперебойной эксплуатации российских Superjet-100. Совместная работа отечественных компаний обеспечивает стабильно высокий уровень исправности этих машин — в третьем квартале 2023 года он не только не снизился, но и даже подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регулярность вылетов нам также удается сохранять на высоком уровне — порядка 98%, — отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.
С начала коммерческой эксплуатации парк самолетов Superjet-100 провел в воздухе более 1,4 млн летных часов. Всего было выполнено свыше 820 тыс взлет-посадок и перевезено около 40 млн пассажиров. В 2022 году пассажиропоток Superjet-100 на международных маршрутах составил 4,8 млн пассажиро-километров, что на 263% больше, чем в допандемийном 2019 году.