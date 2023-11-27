12:56 (мск), источник: Время
Нижегородские работодатели ощутили острый кадровый дефицит
Кадровый дефицит испытывают работодатели всех сфер деятельности.
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Более 70 тысяч вакансий, заявленных от 6,5 тысяч работодателей, содержатся в банке вакансий Нижегородской области в ноябре 2023 года, сообщили ИА «Время Н» в региональном управлении по труду и занятости населения (УТЗН).
Наибольшая потребность в квалифицированных рабочих кадрах: около 34 тысяч вакансий или 46% от общего количества заявленных вакансий. Кадровый дефицит по профессиям служащих составляет порядка 23 тысяч вакансий (31% от общего числа вакансий). Еще около 17 тысяч рабочих мест не требуют наличия квалификации у работника.
Как отметили в управлении, кадровый дефицит испытывают работодатели всех сфер деятельности, особенно обрабатывающих производств (около 18 тысяч вакансий, или 23% от общего количества).
«Высокий дефицит кадров отмечается в производстве одежды. Не хватает специалистов в сферах производства пищевых продуктов, готовых металлических изделий, транспортных средств. Требуются сотрудники на предприятия по производству электронных и оптических изделий, металлургические производства, предприятия, специализирующиеся на обработке древесины».
В числе востребованных специалистов — слесарь (механосборочных работ, ремонтник, испытатель, инструментальщик, по КИПиА, сборщик, судоремонтник и др.), токарь, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, оператор станков с программным управлением, контролер в различных сферах производства, станочник широкого профиля, фрезеровщик, электрогазосварщик, водитель. Также требуются неквалифицированные работники: подсобные рабочие, разнорабочие, грузчики, укладчики-упаковщики, санитарки, уборщики, маркировщики.
«Потребность в работниках обусловлена сложившейся социально-экономической ситуацией в регионе, высокими темпами развития производств», — пояснили в управлении.
В управлении напомнили, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» сегодня имеют возможность за счет субсидии полностью возместить затраты на целевое обучение своих работников, а также граждан, заключивших с ними ученический договор. Средняя стоимость обучения для возмещения затрат из расчета на одного обучающегося составляет 59,58 тысячи рублей.
Кроме того, данный нацпроект позволяет бесплатно пройти обучение мамам в декрете с детьми до 3-х лет, незанятым матерям с детьми дошкольного возраста, гражданам старше 50-ти лет, молодежи до 35-ти лет отдельных категорий, работникам под риском увольнения, участникам СВО и членам их семей, безработным.
Ранее стало известно, кто в Нижнем Новгороде может зарабатывать до 280 тысяч рублей.