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12:29 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

Шведы продали завод красок Eskaro в Петербурге

Шведский собственник петербургского завода красок Eskaro вышел из бизнеса. Актив приобрел совладелец индустриальных парков Алесандр Подсекин, пишет dp.ru.

С 23 ноября Eskaro Group AB и ее эстонская «дочка» Eskaro AS вышли из состава учредителей ООО «Эскаро Кемикал АС». До этого они владели 49 и 51% долей соответственно.

Новым владельцем всех 100% долей стало АО «Эскаро». Его в сентябре 2023 года основал и возглавил бизнесмен Подсекин. Предприниматель является совладельцем логопарка «Волхонка», а также индустриального «Альянс Парка».

Ранее «МК в Питере» писал, что в ОЭЗ Петербурга построят стекольный завод к концу 2024 года.

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