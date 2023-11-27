12:29 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург
Шведы продали завод красок Eskaro в Петербурге
Шведский собственник петербургского завода красок Eskaro вышел из бизнеса. Актив приобрел совладелец индустриальных парков Алесандр Подсекин, пишет dp.ru.
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С 23 ноября Eskaro Group AB и ее эстонская «дочка» Eskaro AS вышли из состава учредителей ООО «Эскаро Кемикал АС». До этого они владели 49 и 51% долей соответственно.
Новым владельцем всех 100% долей стало АО «Эскаро». Его в сентябре 2023 года основал и возглавил бизнесмен Подсекин. Предприниматель является совладельцем логопарка «Волхонка», а также индустриального «Альянс Парка».
Ранее «МК в Питере» писал, что в ОЭЗ Петербурга построят стекольный завод к концу 2024 года.