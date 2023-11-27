13:56 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Новые тарифы на риелторские услуги назвали в Беларуси
Новые тарифы на услуги риелторов назвали в Беларуси.
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Новые тарифы на риелторские услуги назвали в Беларуси после вступления в силу постановления Совета Министров № 754. В частности, документом установлены максимальные цены на ряд услуг по данному профилю. Также речь идет о разработке системы скидок, пишет sb.by.
Так, письменная консультация по сделкам с объектами недвижимости не должна стоить свыше 3 базовых величин (это 111 рублей по состоянию на 27 ноября 2023 года). Подбор вариантов сделки — 20−60 базовых (740−2220 белрублей). Сумма будет отличаться в зависимости от того, о каком виде недвижимости идет речь.
Подготовить и оформить бумаги также помогут за эквивалент 10−45 базовых величин (это 370−1665 рублей). А 15 б.в. (555 рублей) риелтор вправе взять за содействие при заключении (либо исполнении, либо прекращении) договоров залога недвижимости. Наконец, с документами, касающимися государственной регистрации недвижимости, в частности, правами и сделками с ней, специалисты окажут помощь за 5−95 базовых величин (от 185 до 3515 белорусских рублей).
Не изменились тарифы на риелторские услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости: 1−3% от сделки, причем чем дороже недвижимость, тем меньший процент положен риелтору. Потому 3% (4,6 тысячи рублей) — максимум для риелтора при работе с объектом, ценой не выше 4200 базовых величин (или 155 400 белрублей на ноябрь 2023-го). А 1% (или более 6 тысяч рублей) — таков тариф при сделке с недвижимостью, оцененной дороже, чем 16 500 базовых.
А глава совета РО «Белорусская ассоциация “Недвижимость” Анатолий Звездин добавил:
— Помимо этого, мы имеем право разработать собственную систему скидок для клиентов.
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