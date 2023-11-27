14:02 (мск), источник: АиФ Казань
Водителям скорой помощи в Татарстане увеличили надбавку
Размер надбавок вырос с 10% до 120% и составляет 19,8 тысяч рублей на ставку.
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Водителям скорой помощи в Татарстане увеличили надбавку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минфина.
Размер надбавок вырос с 10% до 120% и составляет 19,8 тысяч рублей на ставку. На эти цели из бюджета Татарстана выделили 62 миллиона рублей. Увеличение надбавок водителям скорой помощи предусмотрены в полном объеме в бюджетах республики и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Напомним, на крупных предприятиях Казани заработная плата выросла до 73 тысяч рублей.