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14:02 (мск), источник: АиФ Казань

Водителям скорой помощи в Татарстане увеличили надбавку

Размер надбавок вырос с 10% до 120% и составляет 19,8 тысяч рублей на ставку.

Водителям скорой помощи в Татарстане увеличили надбавку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минфина.

С 1 ноября повысили надбавки за вредные и опасные условия труда для водителей выездных бригад скорой и паллиативной медицинской помощи.

Размер надбавок вырос с 10% до 120% и составляет 19,8 тысяч рублей на ставку. На эти цели из бюджета Татарстана выделили 62 миллиона рублей. Увеличение надбавок водителям скорой помощи предусмотрены в полном объеме в бюджетах республики и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, на крупных предприятиях Казани заработная плата выросла до 73 тысяч рублей.

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