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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцы получили субсидии на коммуналку на 850 млн рублей

В Волгоградской области субсидию на оплату ЖКХ получили 68 тысяч семей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2023 года в Волгоградской области более 68 тысяч семей получили субсидии на оплату коммунальных услуг. Волгоградцам компенсировали порядка 850 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, среднемесячный размер субсидий составил более 1300 рублей на одну семью.

— Наряду с субсидиями население пользуется социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. За 9 месяцев 2023 года 401,7 тысячи человек воспользовались социальной поддержкой, — уточнили в ведомстве.

Всего на оказание социальной поддержки предусмотрено 2567,9 миллиона рублей. Ежемесячно один человек получает в среднем 710 рублей в качестве помощи.

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