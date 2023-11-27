13:26 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Как можно будет уплачивать налог за сдачу жилья в аренду
Единый совокупный платеж перестанет действовать в Казахстане с 1 января 2024 года.
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Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет — с 2019 по 2023 год — только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Период применения ЕСП завершается 31 декабря, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов.
Граждане, уплатившие ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП).
Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия.
С 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду, могут уплачивать налоги одним из следующих способов:
1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима. Например:
специальный налоговый режим (СНР) на основе патента — ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) 1%, патент выкупается от 1 месяца до года; СНР на основе упрощенной декларации — ставка ИПН 1,5%, социального налога 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие; СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.
При этом, необходимо помнить, что также необходимо уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы — 7000 тенге, социальные отчисления — 2450 тенге, взносы на медицинское страхование — 4900 тенге);
2) без регистрации ИП:
представляется декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода; при сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП, налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы — 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование — 2% от суммы полученного дохода.