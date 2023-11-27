Московская компания в два раза увеличила выпуск светодиодных светильников

Столичная компания по производству светодиодных светильников с января по ноябрь 2023 года в два раза увеличила выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В Москве работает свыше 130 электротехнических предприятий, которые обеспечивают необходимой продукцией строительные, социальные, промышленные и другие объекты по всей стране. Объемы производства в отрасли ежемесячно растут, в том числе благодаря уходу зарубежных компаний и развитию фабрик и заводов города. В частности, столичный производитель светового оборудования “Вартон” с января по ноябрь 2023 года в два раза увеличил выпуск светильников по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. За это время здесь изготовили свыше 10 миллионов единиц оборудования. За 11 лет предприятие разработало и поставило светодиодные системы освещения для 15 тысяч проектов», — рассказал Владислав Овчинский.
Производственные мощности и собственное конструкторское бюро компании позволяют разрабатывать как стандартные светильники, так и под индивидуальные потребности заказчика. В день на заводе могут изготавливать до 10 тысяч изделий любого типа освещения: внутреннего, наружного, ландшафтного, архитектурного, уличного и автомагистрального.
Кроме того, в октябре в состав московского предприятия вошел завод по разработке и выпуску взрывозащищенного светотехнического оборудования, светотехники для транспорта и транспортной инфраструктуры, что позволило расширить производство.
Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных компаний. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.
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