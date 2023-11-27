15:49 (мск), источник: ИА Татар-информ
Хуснуллин: Восьмой этап трассы М12, ближайший к Казани, готов на 95%
На 95% готов 70-километровый участок трассы М12 «Восток» до Казани, заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
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«Строительство восьмого этапа скоростной автодороги М12 “Восток”, ближайшего к Казани, близится к завершению. Готовность участка от пересечения с трассой Р241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали составляет 95%», — цитируют спикера в сообщении на сайте Правительства РФ.
Хуснуллин отметил, что на данный момент строители заканчивают работы на основном ходу дороги. На мосту через Волгу — самом масштабном искусственном сооружении всей трассы уже проложили асфальт, почти полностью смонтировали освещение и установили барьеры — ограждения.
Напомним, что длина моста — свыше 3,3 км. Сооружение соединяет Лаишевский и Верхнеуслонский районы РТ. Высота моста — 37 м от воды. Отметим также, что мост стоит на 28 опорах, а общий вес металлоконструкций составляет 45 тыс. тонн.
Восьмой участок трассы М12 «Восток» планируется открыть одновременно с запуском движения дороги до Казани уже в декабре 2023 года.
Строительство трассы М12 ведётся в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Далее планируется продлить трассу до Екатеринбурга и Тюмени.