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21:02 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Сотни тысяч долларов и евро изъяла Таможенная служба Молдовы с начала года: подробности

В Таможенной службе Молдовы рассказали, сколько нарушений законодательства зафиксировано с начала года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Таможенная служба Молдовы (ТС) с 1 января по 23 ноября текущего года зафиксировала 29 нарушений законодательства, касающихся ввоза, пересылки и выдачи наличной иностранной валюты в/из Республики Молдова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Так, в 29 случаях Таможенная служба задержала и изъяла денежные средства на сумму 528 865 долларов США, 864 795 евро и 25 500 украинских гривен», — уточнили в ТС.

В 14 случаях из 29 виновные будут привлечены к уголовной ответственности за контрабанду, в остальных 15 случаях возбуждены гражданские дела, средства арестованы и подлежат конфискации.

Таможенная служба Молдовы напоминает физическим лицам-резидентам и нерезидентам об обязанности декларировать ввозимые в Республику Молдова и вывозимые из страны ценности в иностранной валюте.

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