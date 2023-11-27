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21:15 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове наблюдается бум потребительского кредитования: снизились процентные ставки

За девять месяцев 2023 года валовое сальдо (пруденциальное) кредитов составило 43,0% от совокупных активов банковского сектора, или 62,3 млрд леев, увеличившись за анализируемый период на 1,1% (671,7 млн леев).

Источник: Комсомольская правда

За девять месяцев 2023 года валовое сальдо (пруденциальное) кредитов составило 43,0% от совокупных активов банковского сектора, или 62,3 млрд леев, увеличившись за анализируемый период на 1,1% (671,7 млн леев).

По данным НБМ, наибольший рост зафиксирован по потребительским кредитам — на 942,8 млн леев (9,4%), до 10,9 млрд леев. Для сравнения, в прошлом году произошло снижение абсолютной стоимости потребительских кредитов на 474,4 млн леев (4,5%), до 10,0 млрд леев, пишет mold-street.com.

Данные НБМ показывают, что рост на рынке потребительского кредитования ускорился, особенно в третьем квартале этого года, и это явление можно объяснить падением процентных ставок.

За тот же период кредиты, выданные на приобретение/строительство недвижимости, увеличились на 394,7 млн леев (3,2%), до 12,7 млрд леев, а кредиты, выданные сельскому хозяйству, — на 222,3 млн леев (5,0%), до 4,7 млрд леев, по кредитам, выданным физическим лицам, осуществляющим деятельность, — на 202,9 млн леев (12,4%) до 1,8 млрд леев, по кредитам, выданным небанковской финансовой среде, — на 141,8 млн леев (5,7%) до 2,6 млрд леев, по кредитам, выданным в сфере транспорта, телекоммуникаций и развития сетей — на 135,6 млн леев (6,3%) до 2,1 млрд леев.

При этом наибольшее снижение за 9 месяцев 2023 года зафиксировано в кредитах, выданных торговле, на 550,4 млн леев (4,0%) до 13,3 млрд леев, в кредитах, выданных пищевой промышленности — на 194,2 млн леев (4,4%) до 4,2 млрд леев, кредитов, предоставленных энергетической отрасли, — на 177 млн леев (19,1%) до 750,3 млн леев и кредитов, предоставленных обрабатывающей промышленности — на 162,4 млн леев (6,1%) до 2,5 млрд леев.

В НБМ констатируют, что за отчетный период доля проблемных кредитов (нестандартных, сомнительных и безнадежных) в общем объеме кредитов увеличилась на 0,3 п.п., составив на 30 сентября 2023 года 6,7%. Данный показатель варьируется от 2,4% до 8,0%, в зависимости от банка.

Хотя этот показатель и растет, он на 0,4 процентных пункта ниже, чем был в конце июня 2023 года. При этом проблемные кредиты в абсолютном значении увеличились на 5,7% (226,4 млн леев) до 4,2 млрд леев.

Также за анализируемый период просроченные кредиты увеличились на 8,4% (167,9 млн леев) до 2,2 млрд леев. Доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов составила 3,5%, увеличившись на 0,2 п.п. по сравнению с уровнем на 31.12.2022, варьируясь от 0,1% до 5,8% в зависимости от банка, также утверждают в НБМ.

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