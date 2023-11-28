09:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Заброшенный Невский рынок станет мультибрендовым центром
На его месте планируют открыть комплекс по продаже белорусских товаров.
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О создании «мультибрендового центра белорусских товаров» в Петербурге сообщили на рабочей встрече губернатора города Александра Беглова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. «Благодарю правительство Республики Беларусь за конкретные предложения по созданию на базе Невского рынка мультибрендового центра белорусских товаров. По этому вопросу сформирована рабочая группа. Инвестор разработал финансовую модель и концепцию проекта. Эти предложения уже изучают наши профильные комитеты», — сказал градоначальник. Имя инвестора, сроки реализации проекта и инвестиции не сообщаются.
По данным Смольного, товарооборот между Петербургом и дружественной страной за первое полугодие увеличился более чем на 17%. Объем поставок в Северную столицу из Белоруссии вырос на 40%.
Здание Невского рынка построено в 1961 году на месте исторического Смоленского рынка. С 1999 года объект находился в аренде у АО «Агропартнер», однако в 2018 году город расторг договор с арендатором и принудительно освободил помещения. Сейчас рынок находится в заброшенном состоянии. В 2021 году планировалось, что здание снесут ради транспортной развязки у Большого Смоленского моста.
Заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш полагает, что создание центра положительно отразится на местном ритейле. «Рынок обогатится новыми брендами, расширится товарный ассортимент, петербуржцы получат товары с хорошим соотношением цены и качества», — подчеркивает эксперт. Однако предложенное здание бывшего Невского рынка называет локацией неоднозначной.
«Несмотря на развитие прибрежной территории и строительство в пешей доступности нескольких ЖК, будущему торговому центру в таком специализированном формате может не хватить трафика, что ставит под сомнение успешную коммерческую деятельность объекта».
Белорусские ритейлеры и производители сейчас активно усиливают позиции на российском рынке, отмечает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Для создания именно мультибрендового центра потребуются достаточно серьезные инвестиции. Если эту концепцию доработать, то определенный потенциал, конечно, есть. Однако составить конкуренцию торговым центрам такой проект вряд ли сможет», — заключил господин Бурмистров. Инвестиции в проект, как отмечают эксперты, будут зависеть от нынешнего состояния Невского рынка.
Надежда Ярмула.