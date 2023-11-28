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07:42 (мск), источник: Комсомольская правда

16 новых резидентов ТОР и СПВ появились в Хабаровском крае в 2023 году

Это увеличило объем инвестиций на 18,5 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

За первые 10 месяцев 2023 года к резидентам Территории опережающего развития «Хабаровск» (ТОР «Хабаровск») и Свободного порта «Владивосток» (СПВ) присоединились 16 проектов, общий объем инвестиций которых составил 18,5 миллиарда рублей.

— Резидентам ТОР и СПВ на Дальнем Востоке предоставляются льготы, такие как нулевые налоги на прибыль, на имущество и землю в течение пяти лет, а также уменьшение на 75% страховых взносов в течение 10 лет. Резиденты ТОР могут воспользоваться инфраструктурной поддержкой и предоставлением земли от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Наша компания предоставляет комплексное сопровождение каждого проекта на всех этапах, начиная от идеи и заканчивая операционной деятельностью. Мы поддерживаем постоянный диалог с резидентами, отвечаем на их запросы и предоставляем необходимую поддержку бизнесу, — сказала директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.

Как было объявлено в министерстве экономического развития края, в текущем году в ряд резидентов вступили предприятия различных отраслей, включая логистику, пищевую промышленность, производство строительных материалов, спецтехнику и IT-сектор. Из них 14 компаний стали резидентами ТОР, а два — СПВ. Запуск этих новых проектов приведет к созданию приблизительно 2,5 тысячи рабочих мест в Хабаровском крае.

Например, среди уже заключенных соглашений о реализации проектов в ТОР есть договор с российским интернет-магазином Ozon. Новый логистический комплекс, на который направлено инвестирование в размере 1,7 миллиарда рублей, содействует созданию 1 140 рабочих мест.

В 2023 году в Хабаровском крае также зарегистрированы инвестиционные проекты в сфере производства щебня в Ванинском районе, а также по добыче и переработке крабов в Советско-Гаванском районе.

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