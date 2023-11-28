Фонд Назарбаева судился с «внучкой» кабмина из-за долга более чем в Т13 млрд

«Назарбаев Фонд», который принадлежит первому президенту Казахстана, в 2021 году дал в долг больше 13 млрд тенге корпоративному фонду «Фонд социального развития» (ФСР). ФСР — это «дочка» «Назарбаев Университет». Сам университет принадлежит аппарату правительства. То есть ФСР — это «внучатая» структура кабмина", — сообщают авторы проекта.
На эти деньги ФСР купил акции АО «Казахтелеком» — 367091 простых и 16113 привилегированных. Указано, что эти акции стали залогом в заключенном договоре займа. До 1 ноября 2022 ФСР должен был вернуть свой долг, но Фонд Назарбаева подал в суд, так как деньги не вернулись обратно.
В марте начались судебные разбирательства. Суд постановил вернуть долг акциями «Казахтелекома», но Фонд Назарбаева подал жалобу. 4 июля заседания закончились мировым соглашением, однако тут в дело вмешалась прокуратура и по ее требованию мировое соглашение аннулировали.
«Более того, суд дал задание спецорганам проверить, а законным ли был договор в 2021 году между фондами? Мог ли некоммерческий “Назарбаев Фонд” давать в долг деньги для извлечения прибыли? Можно было ли требовать, чтобы займ возвращали акциями стратегически важного объекта — “Казахтелекома”? Этой осенью были еще суды. “Назарбаев Фонд” их проиграл и остался без акций “Казахтелекома”. Эти акции — 3,4% от общего числа акций “Казахтелекома” до сих пор находятся в собственности ФСР. Сейчас мы выясняем, что в итоге решили спецорганы — договор между двумя некоммерческими фондами был законным или нет», — сообщает ProTenge.