08:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Дом быта в Иркутске не продали даже при двукратном понижении цены
За текущий год здание выставлялось на продажу четыре раза, но результата это не принесло.
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Здание площадью 4,8 тысячи кв. метров с 83 помещениями на улице Урицкого, 8 в Иркутске пытаются продать уже второй год. Дом быта включили в прогнозный план приватизации по предложению мэрии в 2021 году. В 2022-м прошли первые торги, а стоимость здания оценили в 274 млн рублей, но покупателей тогда не нашлось. В 2023 году пытались продать его четыре раза, при этом даже установили стоимость отсечения, по которой возможно было купить данный лот, — в 127,5 млн рублей. Однако и это не принесло результатов, пишет ИА IrkutskMedia.
Поэтому было решено исключить из плана продажи Дом быта в текущем году и включить в план на следующий год. В администрации отметили, что выставлять на свободные торги, когда покупатель определяет сам стоимость объекта, нецелесообразно.