Скандал вокруг екатеринбургского «Гортранса» дошел до Госдумы

«Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт, как ключевой элемент жизнедеятельности городов и социально- экономического благополучия, в определенном, рассчитанном по специально разрабатываемым критериям минимальной необходимости объеме, стал бы законодательно неотключаемым», — написал Селезнев.
Также он раскритиковал предложение депутата екатеринбургской гордумы Александра Колесникова, который предложил формулу «нет денег — ходи пешком». «Естественно, решением она быть никак не может», — отметил Селезнев.
О финансовых проблемах «Гортранса» URA.RU сообщало 23 ноября. Тогда один из собеседников агентства утверждал, что деньги у предприятия остались только на зарплаты сотрудникам. 27 ноября стало известно, что руководство МУПа договорилось об отсрочке по оплате топлива для автобусов, тем самым предотвратив остановку общественного транспорта.