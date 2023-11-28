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08:40 (мск), источник: Ura.ru

Скандал вокруг екатеринбургского «Гортранса» дошел до Госдумы

После скандала с арестом счетов муниципального «Гортранса» в Екатеринбурге, который грозил остановкой автобусов, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил на законодательном уровне сделать структуру «неотключаемой». С этой инициативой Селезнев выступил у себя в telegram-канале.

«Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт, как ключевой элемент жизнедеятельности городов и социально- экономического благополучия, в определенном, рассчитанном по специально разрабатываемым критериям минимальной необходимости объеме, стал бы законодательно неотключаемым», — написал Селезнев.

Также он раскритиковал предложение депутата екатеринбургской гордумы Александра Колесникова, который предложил формулу «нет денег — ходи пешком». «Естественно, решением она быть никак не может», — отметил Селезнев.

О финансовых проблемах «Гортранса» URA.RU сообщало 23 ноября. Тогда один из собеседников агентства утверждал, что деньги у предприятия остались только на зарплаты сотрудникам. 27 ноября стало известно, что руководство МУПа договорилось об отсрочке по оплате топлива для автобусов, тем самым предотвратив остановку общественного транспорта.

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