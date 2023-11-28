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09:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Третий мост через Каму попал в список концессионных проектов

Третий мостовой переход через Каму с подходами оказался в списке объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений или соглашений о государственно-частном партнерстве в 2024 году.

Информация об этом опубликована в телеграм-канале краевого министерства экономического развития.

Решение о включении моста через Каму в перечень концессионных проектов было принято на заседании регионального правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о том, что краевые власти рассматривают возможность строительства объекта в рамках концессионного соглашения. Вместе с мостом в перечень концессионных проектов также вошли котельная для общежития ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» (г. Губаха), две автомобильные дороги — «Северный обход г. Перми» и Кунья — Губаха в Добрянском и Губахинском округах Пермского края.

Обсуждение строительства третьего моста через Каму в Перми идет примерно с 2017 года. Весной 2023 года региональный минтранс и проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представили проект строительства моста, соединяющего улицы Окулова (на левом берегу Камы) и Борцов Революции (на правом берегу). Согласно утвержденной документации по планировке территории, мост будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м.

Всего в Пермском крае по состоянию на 1 октября 2023 года реализуется 115 проектов ГЧП с общим объемом инвестиций примерно 156,3 млрд руб., из них около 99,3 млрд руб.— частные инвестиции.

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