Мэрия Уфы объявила конкурс среди перевозчиков по восьми маршрутам

У участников конкурса должна быть лицензия на право пассажирских перевозок. На конкурс выставлены маршруты № 217 «Монтажников — ТК “Центральный”, № 246 “Монумент Дружбы — микрорайон “Мечта”, № 241 “Улица Зеленогорская — школа-лицей № 2”, № 245 “Микрорайон “Сосны” — СТО (микрорайон “Затон”)”, № 295 “Деревня Самохваловка — улица Елкибаева — ТРЦ “Планета”, № 233 “Улица Бельская — ТЭЦ-1”, № 241 “Улица Дзержинского — железнодорожный вокзал — НПО “Иммунопрепарат” и № 216 “Уфимский техникум железнодорожного транспорта — Северный автовокзал”.
В качестве критериев оценки перевозчиков учитывается количество ДТП, опыт работы, характеристики транспортных средств и срок их эксплуатации. Заявки принимаются до 22 декабря, итоги конкурса будут подведены 19 февраля 2024 года.
Объявленный в сентябре конкурс на право перевозок по пяти городским маршрутам был признан несостоявшимся из-з отсутствия заявок.