09:39 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Доллар и евро продолжили дорожать. Курсы валют на 28 ноября
На 28 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют:
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На 28 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют:
1 доллар США — 3,1000 белорусского рубля (рост на 0,04% по отношению к курсу на 27 ноября).
1 евро — 3,3947 белорусского рубля (рост на 0,48%).
100 российских рублей — 3,4933 белорусского рубля (рост на 0,04%).
10 китайских юаней — 4,3239 белорусского рубля (рост на 0,10%).
10 польских злотых — 7,7977 белорусского рубля (рост на 0,88%).