Главное
Спецоперация на Украине
09:39 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Доллар и евро продолжили дорожать. Курсы валют на 28 ноября

На 28 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют:

ЦБ: $ 88.7045   -0.11 € 97.1594   +0.24 ММВБ: $ 88.6500   -0.15 € 97.0875   -0.19

На 28 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют:

1 доллар США — 3,1000 белорусского рубля (рост на 0,04% по отношению к курсу на 27 ноября).

1 евро — 3,3947 белорусского рубля (рост на 0,48%).

100 российских рублей — 3,4933 белорусского рубля (рост на 0,04%).

10 китайских юаней — 4,3239 белорусского рубля (рост на 0,10%).

10 польских злотых — 7,7977 белорусского рубля (рост на 0,88%).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Самолет рейса Минск-Стамбул совершил вынужденную посадку в Астрахани
В Беларуси подорожает высшее образование
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
валюта