09:14 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Жители Кишинева во вторник, 28 ноября, останутся без воды: Рассказываем, кому из горожан не повезло
Потребителей призывают запастись водой на время отключения.
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О плановых отключениях воды во вторник, 28 ноября, 28 ноября сообщает поставщик.
С 11:00 до 17:00 вторника без воды в кране останутся потребители, проживающие по ул. Каля Ешилор, 13.
С 10:00 до 12:00 воды не будет по адресам: ул. Мунчешть, 793−807, 780−814, Дачия, 60, 65−75 (с дробями), Плопилор, Авиаторулуй, Астронауцилор, Х. Колумб, Отопень, ул. и пер. Бэчоий Ной, Имашулуй, Пэшунилор, А. Болдур, Музелор, В. Тулник, пер. Г. Кучеряну, В. Зарзэр, Г. Безвиконь, пер. В. Зарзэр.
С 09:00 до 20:00 отключения запланированы на: ул. Варшовия, пер. 2 Львов, 83−89, Прага, 59−82, пер. 3 Львов, 11−14, пер. 6 Львов, 11−13, София, Белград, 22−36,17−23, Брынкуш, 146−148, Куза-Водэ, 8/2, Бутукулуй.
В Дурлештах отключения намечены с 09:00 до 18:00 по улицам: Б. Заватин, Е. Стратан, пер. Бисеричий, Мирчешть.
Потребителей призывают запастись водой на время отключения.