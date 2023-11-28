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09:44 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области 2 птицефабрики отказываются от выпуска яиц

Несколько компаний Новосибирской области решили поменять профиль с производства яиц на производство бройлеров.

На данный момент АО «Птицефабрика “Евсинская” ведет такое направление. Вторая организация АО “Агрофирма “Лебедевская” планирует продолжить работу по производству пищевого куриного яйца до конца текущего года. Однако в начале 2024 компания она начнет переход на бройлерное производство.

В Новосибирской области на 1 ноября 2023 года поголовье птицы составило 762,4 тысячи голов, из которых 549 тысяч голов — утки. Известно, что валовое производство яиц за первые 10 месяцев этого года составляет 774,8 миллиона штук. А производство мяса в регионе составило 72,1 тысячи тонн, что на 5,9 тонны больше, чем за такой же период прошлого года. Так, производство мяса выросло на 8%.

В Новосибирской области основными производителями мяса птицы являются такие компании, как АО «Новосибирская птицефабрика», ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», ООО Птицефабрика «Улыбино». Кроме этого, в регионе есть фабрики по производству яиц — АО Птицефабрика Чикская«, ЗАО Птицефабрика “Ново-Барышевская”, ЗАО Птицефабрика “Посевнинская. Об этом изданию НГС рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

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