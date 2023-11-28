09:44 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирской области 2 птицефабрики отказываются от выпуска яиц
Несколько компаний Новосибирской области решили поменять профиль с производства яиц на производство бройлеров.
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На данный момент АО «Птицефабрика “Евсинская” ведет такое направление. Вторая организация АО “Агрофирма “Лебедевская” планирует продолжить работу по производству пищевого куриного яйца до конца текущего года. Однако в начале 2024 компания она начнет переход на бройлерное производство.
В Новосибирской области на 1 ноября 2023 года поголовье птицы составило 762,4 тысячи голов, из которых 549 тысяч голов — утки. Известно, что валовое производство яиц за первые 10 месяцев этого года составляет 774,8 миллиона штук. А производство мяса в регионе составило 72,1 тысячи тонн, что на 5,9 тонны больше, чем за такой же период прошлого года. Так, производство мяса выросло на 8%.
В Новосибирской области основными производителями мяса птицы являются такие компании, как АО «Новосибирская птицефабрика», ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», ООО Птицефабрика «Улыбино». Кроме этого, в регионе есть фабрики по производству яиц — АО Птицефабрика Чикская«, ЗАО Птицефабрика “Ново-Барышевская”, ЗАО Птицефабрика “Посевнинская. Об этом изданию НГС рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.