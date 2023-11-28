10:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Все 25 корпусов ЖК «Новинки Smart City» достроили в Нижнем Новгороде
Квартиры в них получат 1,8 тысячи дольщиков.
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В Нижнем Новгороде завершилось строительство одного из самых старых и проблемных жилых комплексов — «Новинки Smart City». Все 25 корпусов введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Завершение строительства жилищного комплекса «Новинки Smart City» — знаковое событие для всего региона, — отметил губернатор Глеб Никитин. — В течение последних лет была проделана колоссальная работа как по достройке объектов, так и принятию всех возможных мер для восстановления прав 1,8 тысячи граждан, пострадавших от бездействия застройщика. Спасибо всем, кто работал над выполнением этой большой задачи!
Напомним, ЖК «Новинки Smart City», состоящий из 25 домов, должны были сдать еще в декабре 2015 года, однако строительство его растянулось на долгие годы. В 2018 году застройщик ООО «Квартстрой Центр» обанкротился, и возведением комплекса занялся Фонд развития территорий. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года, а в этом году достроили последние восемь домов. Общая площадь всех корпусов составила почти 113 тысяч квадратных метров.