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10:11 (мск), источник: ИА Башинформ

1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов — УФНС по Башкирии

1 декабря истекает срок уплаты налогов, исчисленных за 2022 год физическим лицам, напомнили в пресс-службе УФНС по Башкирии.

Источник: Башинформ

Речь идет о налоге на имущество, земельном и транспортном налогах, а также НДФЛ, по которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ.

«Если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил налоговое уведомление, он может обратиться в любой удобный офис МФЦ или налоговый орган для его получения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Уплатить налоги можно не выходя из дома с помощью личного кабинета налогоплательщика, мобильного приложения «Налоги ФЛ» и на портале Госуслуг (если есть согласие на получение документов от налоговых органов), а также в любом отделении банка, платежных терминалах или почтовых отделениях, используя один из реквизитов, размещенных в налоговом уведомлении. Кроме того, предусмотрена возможность уплаты налогов за третьих лиц с помощью интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

«Начиная со 2 декабря, несвоевременно уплаченные налоги — это сумма задолженности, на нее ежедневно будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка», — добавили в УФНС по Башкирии.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии УФНС России по РР: +7 (34−72) 15−10−70 (добавочный номер 55−55) или по телефону Единого контакт-центра ФНС: 8−800−222−22−22. Больше информации об уплате имущественных налогов можно найти на промостранице сайта ФНС России «Налоговое уведомление 2023».

Как сообщал ранее «Башинформ», за 2022-й год налоговые органы Башкирии исчислили 6,7 млрд рублей имущественных налогов.

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