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10:12 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Предприниматель в Хабаровске задолжал налоговой больше четырех миллионов рублей

В Хабаровске предпринимателю пришлось очень быстро решать вопрос с долгом перед налоговой.

Источник: МК.RU Хабаровск

Он должен был бюджетной организации больше четырех миллионов рублей, которые вовремя не выплатил в виде налогов. Решился вопрос после вмешательства судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, после возбуждения исполнительного производства должника уведомили о необходимости исполнить финансовые обязательства. Добровольно выполнять требования предприниматель отказался. После ареста счетов и он передумал и быстро решил вопрос.

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