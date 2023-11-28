10:12 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Предприниматель в Хабаровске задолжал налоговой больше четырех миллионов рублей
В Хабаровске предпринимателю пришлось очень быстро решать вопрос с долгом перед налоговой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Он должен был бюджетной организации больше четырех миллионов рублей, которые вовремя не выплатил в виде налогов. Решился вопрос после вмешательства судебных приставов.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, после возбуждения исполнительного производства должника уведомили о необходимости исполнить финансовые обязательства. Добровольно выполнять требования предприниматель отказался. После ареста счетов и он передумал и быстро решил вопрос.