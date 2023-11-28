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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Со следующего года в Перми вырастет налог на имущество физических лиц

Решение о повышении налога на имущество физических лиц было принято на прошлой неделе на заседании Пермской городской думы.

Согласно опубликованному решению, в следующем году ставка налога на имущество вырастет с 1,8% до 1,9%, а в 2025-м и в последующие годы — до 2%.

Напомним, налог на имущество физических лиц был введен на территории Перми с 1 января 2018 года. Налоговая ставка в 2018 году составляла 1,5%, а к 2023 году возросла до 1,8%.

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